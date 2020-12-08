لايف

الداخلية: إنقاذ مواطن سقط في ترعة الإبراهيمية أثناء الصيد.. وزيارات لدور المسنات (صور)

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني.
أماني عوض 3:46 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 3:46 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط أحد المواطنين عقب سقوطه في مياه ترعة الإبراهيمية بعد اختلال توازنه.

واتضح عقب ذلك أنه مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، واختل توازنه أثناء الصيد وسقط في مياه ترعة الإبراهيمية.

وقد لاقى سرعة استجابة القوات وتحركها لإنقاذ المواطن استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.

اقرأ أيضا  الداخلية تشارك في احتفالات اليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية إرسال وفود من ضباط وضابطات الشرطة لزيارة دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن، بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

اقرأ أيضا  ضبط موظف بقضية فساد محليات بالدقهلية.. وكشف أكاديمية تعليمية وهمية

وأرسلت وفود من ضباط وضابطات مديريات أمن البحيرة، بورسعيد، دمياط، سوهاج، الشرقية لدور رعاية المسنات، وقدمت التهنئة لهم وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

اقرأ أيضا  الحكومة: مصر من أفضل دول العالم تعاملا مع كورونا وفقا لبلومبرج (إنفوجراف)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط أمين عهدة بسوهاج اختلس 95 طن دقيق مدعم ومزور للمستندات الرسمية بالقاهرة

أماني عوض 3:56 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

«الوزراء» يقر تعديل قانون التعليم ونظام الثانوية التراكمية

جهاد سالم 3:18 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الحكومة تُقرر تعديلات بامتحانات الثانوية العامة من قانون التعليم (تفاصيل)

صفية حمدي 2:00 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الحكومة: 76% من أسرة مستشفيات العزل شاغرة وطلبنا اللقاح من تحالف «كوفاكس»

صفية حمدي 1:06 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

معهد CilT الدولي يطلق أول تجمع نسائي لدعم المرأة المصرية في قطاع النقل

نادية سلام 1:33 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الصحة: تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

المال - خاص 12:52 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20