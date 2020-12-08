الداخلية: إنقاذ مواطن سقط في ترعة الإبراهيمية أثناء الصيد.. وزيارات لدور المسنات (صور)

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني.

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط أحد المواطنين عقب سقوطه في مياه ترعة الإبراهيمية بعد اختلال توازنه.

واتضح عقب ذلك أنه مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، واختل توازنه أثناء الصيد وسقط في مياه ترعة الإبراهيمية.

وقد لاقى سرعة استجابة القوات وتحركها لإنقاذ المواطن استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية إرسال وفود من ضباط وضابطات الشرطة لزيارة دور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن، بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأرسلت وفود من ضباط وضابطات مديريات أمن البحيرة، بورسعيد، دمياط، سوهاج، الشرقية لدور رعاية المسنات، وقدمت التهنئة لهم وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.