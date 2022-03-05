الداخلية: إنقاذ فتاة سقطت من سور بكورنيش البحر في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من إنقاذ فتاة سقطت من أعلى أحد الأسوار في كورنيش البحر ونقلها إلى المستشفى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت.

كان قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا بسقوط فتاة خلف سور كورنيش البحر.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ، واستخرجت الفتاة المشار إليها.

وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية- ومصابة باشتباه كسر بالجسم على إثر سقوطها من أعلى السور المشار إليه، وعدم تمكنها من الخروج من مكان السقوط لارتفاعه.

ونقلت إلى إحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبسؤال والدتها “ربة منزل”، قالت إنه أثناء جلوس نجلتها أعلى السور المشار إليه، أصيبت بدوار، مما أدى لإختلال توازنها وسقوطها خلف السور وحدوث إصابتها المنوه عنها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الاستجابة الفورية والسريعة لكافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.