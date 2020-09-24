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الداخلية: إنقاذ فتاة سقطت في نهر النيل بالمنوفية

شعرت بدوار أفقدها توازنها.
أماني عوض 1:59 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 1:59 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن نجاح أجهزتها في إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها في مياه نهر النيل، بمحافظة المنوفية.

وقال بيان الداخلية، إن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية، تمكن من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها بمياه النيل من أعلى الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم، عقب شعورها بحالة دوار واختلال توازنها.

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وأضاف البيان، أن ذلك قد لاقى استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على غرس روح التفاني لدى عناصرها الذين يزودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال إتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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