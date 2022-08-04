الداخلية: إنقاذ طفلتين محتجزتين داخل مسكنها في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة ، من إنقاذ طفلتين محتجزتين بداخل مسكنهما بمنطقة الشروق، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، تقت بلاغًا باحتجاز طفلتين بإحدى العقارات الكائنة، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع والد الطفلتين، وأفاد بأنه أثناء شراء بعض الاحتياجات بصحبة زوجته ترك أطفاله بالمنزل، وعبثوا بأقفال باب الشقة وعدم تمكنه من فتحه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وفتح باب الشقة وأنقذوا الطفلتين دون أي إصابات.

ووجه المُبلغ الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.