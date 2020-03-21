الداخلية: إغلاق 8874 مركزًا تعليميًا على مستوى الجمهورية (صور)

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، نحو 1277 مركزًا تعليميًا مخالفًا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من خلال مواصلة توجيه الحملات على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وارتفع إجمالي عدد المراكز التعليمية والدروس الخصوصية التي أغلقتها وزارة الداخلية، إلى 8874 على مدار 5 أيام، بعد شن الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.

ومن بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

على جانب آخر، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

وتشن الأجهزة الأمنية حملاتها على المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهي والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية.

نفذت وزارة الداخلية خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، من أعمال التعقيم والتطهير بكافة المباني والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”.