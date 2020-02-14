الداخلية: إغلاق 4 مراكز لعلاج الإدمان بالجيزة

حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان.

قررت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، غلق 4 مراكز علاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

جاء ذلك بعد شن إدارة مكافحة المخدرات، حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها، بمجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات الآتية:

1- عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة.

2- عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية.

3- عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

4- عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية.

5- عدم وجود فريق طبى.

6- عدم وجود غرف مجهزة طبيًا.

7- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، لضبط مخالفات مراكز علاج الإدمان.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، يعمل سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.

وعثر بحوزته على 65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.