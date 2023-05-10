الداخلية: إعادة طفل ضل الطريق لأهليته في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، عقب تلقي قسم شرطة أول الفيوم بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل بدائرة القسم، حسبما ذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم.

وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إلى محل البلاغ، وتقابلت مع طفل يبلغ من 7 سنوات، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وبتكثيف الجهود توصلت إلى أهليته، وتسليمهم الطفل، عقب أخذ التعهد اللازم على والدته بحسن رعايته، وقدمت المذكورة الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في إعادة نجلها.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.