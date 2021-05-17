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الداخلية: إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

على مستوى الجمهورية.
أماني عوض 9:54 م, الأثنين, 17 مايو 21 9:54 م, الأثنين, 17 مايو 21

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قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

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وفي ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا، بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

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ومن منطلق حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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