الداخلية: إطلاق خدمة إلكترونية للحصول على وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.