الداخلية: إصابة 28 رجل شرطة في اشتباكات مع أهالي الوراق

أ ش أأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، خلال اشتباكات بين القوات وأهالى جزيرة الوراق، أثناء قيام القوات بتنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى الدولة بالجزيرة.وقال المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم

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أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، خلال اشتباكات بين القوات وأهالى جزيرة الوراق، أثناء قيام القوات بتنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى الدولة بالجزيرة.

وقال المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أن مأمورية من مديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، توجهت صباح اليوم الى جزيرة الوراق، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة، والتعديات الواقعة على أراضى الدولة بالجزيرة، وحال وصول القوات، قام عدد من الأهالى بالتعدى على القوات بالخرطوش، بالحجارة، فى محاولة لاثنائهم عن تنفيذ قرارات الإزالة.

وأضاف المصدر الأمنى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، من بينهم ضابطان، وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، مشيرا الى أنه تم ارسال تعزيزات أمنية الى الجزيرة للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

