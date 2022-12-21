الداخلية: إصابة عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إصابة أحد العناصر الإجرامية الخطرة وضبط آخر في محافظة الشرقية ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين -مقيمان بالشرقية-مطلوب ضبطهم وإحضارهم لاتهامهم في واقعة مقتل شخص، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن الشرقية أمكن استهدافهما وأثناء استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية، تجاهها فبادلتهم بالمثل مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر.

وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 4 خزائن، عدد من الطلقات النارية، 6 طرب لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع، مضيفًا أحدهما أنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع متهمين آخرين لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.