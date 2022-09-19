الداخلية: إصابة ضابط ومصرع عنصر إجرامي خلال مداهمة بؤرة إجرامية في سوهاج (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن إصابة ضابط شرطة ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخر، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال استهداف بؤرة إجرامية خطرة للاتجار بالمواد المخدرة في محافظة سوهاج، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات تُقدر بقيمة مليوني جنيه وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، تابعت نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للإتجار في المواد المخدرة يديرها اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة قطاعي الأمن العام، الأمن المركزي، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن سوهاج، أمكن استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة من قوة قطاع الأمن المركزي ومصرع عنصر إجرامي وضبط الآخر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزئة وزنت جميعًا 10 كيلو جرام، مخدر الآيس “الشابو” وزنت واحد كليو جرام، الأفيون نصف كيلو جرام، الهيروين، عدد من الأقراص المخدر والمؤثر على الحالة النفسية، 2 بندقية آلية، فرد محلي، بندقية رش، طبنجة، 15 خزينة متنوعة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، سيارتان بدون لوحات معدنية، دراجات نارية بدون لوحات معدنية، 8 أسلحة بيضاء، 5 ميزان حساس، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و900 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.