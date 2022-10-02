الداخلية: إصابة ضابط ومصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن إصابة ضابط شرطة ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر في محافظة أسيوط، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (أحدهم سبق اتهامه في 28 قضية أبرزها “قتل، سلاح ناري، سرقات، مخدرات” ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “سلاح”، بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية “بدون ترخيص”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين وضبط الثالث.

وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، 10 خزن، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من المواد المخدرة “الحشيش، الشابو”، والأقراص المخدرة.

وأسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.