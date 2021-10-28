سيـــاســة

الداخلية: إصابة ضابط وخفير ومصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بالدقهلية

عقب تبادل إطلاق النار.
أماني عوض 3:23 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 3:23 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن إصابة ضابط شرطة وخفير نظامي ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الدقهلية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمة أمنية.

وأوضحت الداخلية أن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية وجهت مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لاستهداف اثنين من العناصر الاجرامية أحدهما -محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـي قضية “سرقة بالإكراه”، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـي قضية مخدرات، أثناء اختبائهما بأحد الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة دكرنس.

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وأضاف أنه لدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما.

وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، جوال بداخله 15 كيلو جرام من مخدر بانجو، دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”.

وأسفرت عمليات ضبط وملاحقه العناصر الاجرامية عن إصابة ضابط وخفير نظامي، ووفاة خفير آخر، واتخذت الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمخدرات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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