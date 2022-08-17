الداخلية: إرسال قوافل إنسانية وطبية في الفيوم والدقهلية

واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى بنطاق محافظتي الفيوم، الدقهلية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتوزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة “كلنا واحد.. معك في قريتك”، تحت رعاية رئيس الجمهورية – لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأجروا زيارة لعدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.