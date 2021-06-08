الداخلية: إرسال قافلة خدمية وإنسانية بمشروع أهالينا في القاهرة (صور)

نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت منطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، وذلك بالتنسيق بين قطاعي الخدمات الطبية وحقوق الإنسان، ومديرية أمن القاهرة.

ووقعت القافلة الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي المنطقة “الأمنية والخدمية”.

وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة بهذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية.