الداخلية: إدارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومي الخميس والسبت

قررت وزارة الداخلية استئناف العمل في مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بزهراء مدينة نصر، يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة المناسبتين والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد، في استخراج تصاريح العمل لهم، وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الاحتفال بالمولد النبي الشريف.