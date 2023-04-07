الداخلية: إحباط محاولة عصابة لتصنيع العقاقير المخدرة في الشرقية

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها في محافظة الشرقية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع العقاقير والمواد المخدرة وإعادة تدويرها والإتجار فيها.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، قد أكدت أن 4 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، خاصة عقاري “التامول، الكبتاجون” والترويج لها مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعثر بحوزتهم على 60 ألف قرص لعقار “تامول”، كمية من مسحوق بودرة الأمفيتامين المخدرة “المادة الفعالة لتصنيع أقراص الكبتاجون المخدر” وزنت 2 كيلو جرام، كمية من المواد الخام التي تُستخدم في عملية التصنيع وزنت 3,850 كيلو جرام، 2 لتر لسوائل أسيتون مذاب به بودر الحشيش، كيتامين، كمية الكيماويات والكحولات والمذيبات العضوية التي تستخدم في تصنيع أقراص “التامول، الكبتاجون”، أدوات ومعدات التصنيع، 2 سيارة، 4 هواتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وأقروا بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقيمة 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.