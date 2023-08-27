الداخلية: إحباط محاولة عصابة تصنيع مخدر الإستروكس في القاهرة (صور)

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن نجاح أجهزتها في إحباط محاولة تشكيل عصابي متهم في تصنيع مخدر الإستروكس وترويجه بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت أن شخصين -لهما معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام، بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام، كمية لمخدر الشادو وزنت 2 كيلو جرام، كمية لمخدر البودر وزنت كيلو جرام، أدوات ومعدات التصنيع، 36 قطعة سلاح ناري “براشوت”، سيارة، سلاح أبيض، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2.8 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المخدرات.