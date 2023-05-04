الداخلية: إحباط محاولة عصابة تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة في القاهرة والدقهلية (صور)

كشفت وزارة الداخلية عن إحباط محاولة تشكيل عصابي تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك العقاقير والمواد الفعالة وأدوات التصنيع بنطاق محافظتي القاهرة والدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديريتي أمن “القاهرة، الدقهلية” عن تكوين 5 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته 500 قرص مخدر لعقار “تامول”، 1000 عبوة منشطات، مبلغ مالي، هاتف محمول، كما ضبط باقي المتهمين بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

وعثر بحوزتهم على 2500 قرص مخدر لعقار الترامادول، كمية من العقاقير المخدرة والمواد المنشطة وزنت 900 كيلو جرام، 385 كيلو جرام و200 لتر من مواد وخامات التصنيع، عدد كبير من الماكينات والمعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصينع، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، 3 سيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات بقصد الاتجار، واستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات بقصد التصنيع والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار واستخدام السيارات والهواتف المحمولة في النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.