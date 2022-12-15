الداخلية: إحباط محاولة تهريب 860 طربة حشيش في الجيزة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب 860 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بمحافظة الجيزة ، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن شخص -له معلومات جنائية- وسيدة يتاجران في المواد المخدرة مُتخذان من شقة سكنية “مستأجرة” بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 860 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 86 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 4 سيارات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.