الداخلية: إحباط محاولة تهريب 70 ألف قرص «تامول» و40 كيلو «بانجو» في مطروح والبحيرة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب 70 ألف قرص لعقار التامول المخدر، و40 كيلو جرام لمخدر البانجو، عثرت عليهم بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتي مطروح والبحيرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمخدرات، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتي قسم شرطة الضبعة بمطروح، مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن مطروح والبحيرة، أمكن استهدافهما وضبطهما على النحو التالي:

ضبط سائق -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام، 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وألقت القبض على شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة بمركز شرطة طلخا بالدقهلية- أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته 70 ألف قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 5.7 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.