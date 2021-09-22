الداخلية: إحباط محاولة تهريب 620 طربة حشيش في الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إحباط محاولة تهريب 620 طربة لمخدر الحشيش في محافظة الإسكندرية بقيمة مالية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمى شرطة أول العامرية، باب شرقي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط شخص “له معلومات جنائية” -مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية- أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبحوزتهم 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.