الداخلية: إحباط محاولة تهريب 40 طنًا لمواد تصنيع مضادات حيوية محظورة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- محاولة تهريب 40 طنًا من من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور استيرادها في ميناء الإسكندرية، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 11 مليون جنيه.

كانت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقطاع أمن المنافذ، قد أكدت أن إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لشخص “محدد” استوردت رسالة من خارج البلاد إلى ميناء الإسكندرية البحري مشمولها سكر غذائي، داخل حاويتين بوزن 40 طنًا.

وأضافت أنهما تحويان ضمن مشمولها مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور استيرادها وزنت 15 طنًا، داخل شكائر بغرض التصنيع وغير معدة للتجزئة بقصد الإتجار بما لا يتفق مع نشاط الشركة.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، 11 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.