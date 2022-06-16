الداخلية: إحباط محاولة تهريب 250 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، من إحباط محاولة تهريب 250 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية- تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية “بدون لوحات”، بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

وعثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.