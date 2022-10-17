الداخلية: إحباط محاولة تهريب 10 أطنان مخدرات في السويس بقيمة 270 مليون جنيه (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن نجاحها في إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المخدرات، قدرت قيمتها المالية بمبلغ 270 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، قد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المخدرات عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية “نقل فنطاس، محددة”، بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وبإجراء التحريات، أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه مكون من 3 عناصر إجرامية -لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية، السويس.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس أمكن استهدافهم وضبط أحدهم أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعثر بحوزته على 36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 طن، 2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750,5 طن، 130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت250 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف.

وأمكن ضبط المتهمين الآخرين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 270 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع في براثن المخدرات.

كما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.