الداخلية: إحباط محاولة تهريب مخدرات خارج البلاد بقيمة 3.5 مليون جنيه

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لخارج البلاد، تجاوزت قيمتها المالية 3,5 مليون جنيه، أثناء إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر شركة خدمات النقل والشحن الدولي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد كشفت نشاط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص -لخمسة منهم معلومات جنائية- تخصصوا في الاتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

واتضح من التحريات اعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير، خاصةً عقاري الكبتاجون والزانكس إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولي، من محافظة السويس تمهيدًا لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم 66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 20000 قرص لعقار الزانكس، 25 قرص لعقار أوكسيكودون، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.