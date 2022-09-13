الداخلية: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه في الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، محاولة عنصرين من العناصر الإجرامية لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش في محافظة الإسكندرية، وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 2,5 مليون جنيه.

كانت مكافحة المخدرات، قد رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية -لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية- تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرق في محافظة الإسكندرية.

وعثر بحوزتهما على 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام، كمية لمعجون مخدر الحشيش معد للتصنيع وزنت 25 كيلو جرام، أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال التصدى الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.