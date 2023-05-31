الداخلية: إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ44 مليون جنيه عبر مراكب صيد بالبحر الأحمر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة على مراكب صيد في البحر الأحمر، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وقطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو، من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتحميلها بسيارات الدفع الرباعى تمهيدًا لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية، بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما.

وعثر بحوزتهما على 5205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 520,500 كيلو جرام، 153 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام، بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار، نظارة ميدانية، مبلغ مالي 7 هواتف محمولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 44.2 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وانفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية، في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.