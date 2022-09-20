الداخلية: إحباط محاولة ترويج 430 طربة حشيش في الإسكندرية ومطروح

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة ترويج 430 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، بقيمة مالية بلغت قرابة 3 ملايين جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديريتي أمن الإسكندرية، مطروح، قد رصدت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتي الإسكندرية، مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما على النحو التالي:

ضبط عاطل أثناء ةستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عاطل “له معلومات جنائية” أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.