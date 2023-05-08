الداخلية: إحباط محاولة ترويج 3 أطنان مخدرات في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن ضبط عنصر إجرامي في محافظة الإسماعيلية ، وبحوزته 2 طن من مخدر البانجو، وطن من مخدر الهيدرو بقصد الإتجار في محافظة الإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، نشاط أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية- تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومديرية أمن الإسماعيلية وأمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وضبط بحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 36 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.