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الداخلية: إحباط جلب 215 ألف قرص لمخدر الكبتاجون بميناء نويبع

قيمتها 7.5 مليون جنيه.
أماني عوض 5:11 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 5:11 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولة جلب 215 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون قبل تهريبها لداخل البلاد، عبر ميناء نويبع البحري، وقدرت قيمتها المالية بمبلغ 7,5 مليون جنيه، اليوم الثلاثاء.

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام شخص “يحمل جنسية إحدى الدول”، ويعاونه مستخلص جمركي يحمل ذات الجنسية، متواجدان خارج البلاد جلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحري، مستخدمًا شاحنة “براد” بدون علم قائدها، وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة المشار إليها.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر “مخبأة أسفل حمولة الفاكهة”.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للعقاقير المخدرة المضبوطة بمبلغ 7.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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