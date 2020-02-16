الداخلية: إحباط تهريب 50 ألف طلقة رش بميناء سفاجا للبلاد (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط الإدارة العامة لأمن الموانئ تهريب 50 ألف طلقة رش، و5 قطع سلاح أبيض قبل دخولها إلى البلاد عبر ميناء سفاجا البحري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها جرائم التهريب المختلفة.

وأضافت أن معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحري، أكدت اعتزام سائق -مقيم بمحافظة الدقهلية- قائد سيارة نقل ومقطورة محملة برسالة رولات أقمشة غير منسوجة، واردة من إحدى الدول العربية، بتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة والرسالة المشار إليها.

أسفرت أعملها عن ضبط 49500 طلقة رش خاصة ببنادق ضغط هواء، مخفاة داخل صندوق أدوات السيارة.

وبمواجهته قرر استلامه للمضبوطات لتوصيلها إلى أحد الأشخاص -مقيم بالدقهلية- وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 137887جنيهًا.

وأكدت التحريات على إنهاء أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة بنى سويف- الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية وارده من ميناء إحدى الدول العربية باسم شخص آخر، مقيم بمحافظة بنى سويف، وتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 5 قطع سلاح أبيض، عبارة عن 3 سيف كبير الحجم، خنجر متوسط الحجم، مطواة، داخل مشمولها.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ 28204 جنيهًا، واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة.