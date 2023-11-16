الداخلية: إحباط تهريب 300 طربة حشيش في الإسكندرية

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 300 طربة لمخدر الحشيش، بعدما ضبطتهم بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد رصدت نشاط عاطلين -لأحدهما معلومات جنائية- يتاجران في مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2.1 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.