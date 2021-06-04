الداخلية: إحباط تهريب 3 سيدات لـ 216 طربة حشيش في نفق الشهيد أحمد حمدي

مخبأة في سيارة إحداهن.

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن إحباط تهريب 216 طربة من مخدر الحشيش في نفق الشهيد أحمد حمدي، أثناء محاولة 3 سيدات تهريبها داخل سيارة إحداهن.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قد أكدت أن سيدة تحاول تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة قيادتها أثناء عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة المذكورة “بدون عمل” -مقيمة بمحافظة الإسماعيلية-وبصحبتها سيدتين -إحداهن لها معلومات جنائية.

وبتفتيش السيارة عثر على 216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 21 كيلو جرام و600 جرام تقريبًا مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة، وكذا مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمات اعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.