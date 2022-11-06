الداخلية: إحباط تهريب 1500 طربة حشيش و50 كيلو «هيدرو» في السويس (صور)

أحبطت وزارة الداخلية محاولة نقل وتهريب 1500 طربة لمخدر الحشيش، و50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بقيمة بلغت 11.750 مليون جنيه في محافظة السويس.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، قد تابغت نشاط أحد العناصر الإجرامية -له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، وله محل إقامة آخر ببني سويف- تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية مستخدماً سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وأمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وعثر بحوزته على 1500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام، مخبأة داخل مخزن سري في الجزء الأمامي لصندوق السيارة.

كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، واستخدامه للسيارة المشار إليها في النقل والتهريب.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمبلغ 11 مليونًا و750 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.