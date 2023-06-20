الداخلية: إحباط تهريب مخدرات من شرق قناة السويس لغربها بقيمة 20.5 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، وقدرت قيمتها المالية بقيمة 20.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة بالتنسيق مديرية أمن الإسماعيلية ، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية- اعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما باستخدام سيارة ربع نقل مُحملة بالكمية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وذلك أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وأسفر التفتيش عن ضبط 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، مخفاه داخل حمولة السيارة بأجولة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 20.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك ادراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وانفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع في براثن المخدرات.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لما يُستجد من طرق التهريب.