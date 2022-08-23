الداخلية: إحباط ترويج 600 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 600 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي في محافظة الإسكندرية، بكميات قيمتها المالية بلغت أكثر من 4 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط عنصر إجرامي -له معلومات جنائية- تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بمنطقة الدخيلة، وبحوزته 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة على كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب.