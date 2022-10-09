الداخلية: إحباط ترويج 50 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة ترويج 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و16 ألف قرص مخدر، بحوزة شخص من محافظة الإسكندرية بقصد الإتجار.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قد تمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية- أثناء قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبالتفتيش عثر بحوزته على 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 16 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي ومتجري المخدرات.