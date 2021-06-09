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الداخلية: إحباط بيع 15 ألف لتر سولار في السوق السوداء بالقاهرة

بداخله 15 تنك حديد أحجام مختلفة.
أماني عوض 6:40 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 6:40 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن تمكنها من إحباط بيع 15 ألف لتر سولار في السوق السوداء، وذلك بعدما ضبطتها داخل مخزن في محافظة القاهرة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، مفادها وجود مخزن ملك شخص بدائرة قسم شرطة المطرية يجمع كمية من السولار.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المخزن المشار إليه، ضبط بداخله 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالي 15 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن.

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واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط مالك المخزن.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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