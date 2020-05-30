سيــارات

الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية مع سائقي الأجرة لو تواجد راكب بدون كمامة

قالت إن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.
أماني عوض 1:36 م, السبت, 30 مايو 20 1:36 م, السبت, 30 مايو 20

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قالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ الأجراءات القانونية تجاه سائقي كافة مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل المركبات قيادتهما.

وأضافت الداخلية فى بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وأكدت أن تلك الإجراءات سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم السبت، الموافق 30/5/2020 تجاه السائقين المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن الآتية لحين إشعار آخر:

  • المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.
  • المنشآت الخاصة.
  • كافة البنوك، حيث لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.
  • جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، حيث أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، وسُيمنع دخول المواطنين دون ارتدائها.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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