الداخلية: إبادة 283 فدانًا مزروعة بالمخدرات بجنوب سيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن إبادة أكثر من 283 فدانًا منزرعة بالنباتات المخدرة، وضبط أكثر من 20 طنًا من البانجو في جنوب سيناء، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء- أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن جنوب سيناء، وبمشاركة القطاعات المعنية بالقوات المسلحة، شنت حملة مكبرة استهداف عدة مناطق لإبادة الزراعات المخدرات بمحافظة جنوب سيناء.

وأسفرت جهود الحملة التي استمرت لأكثر من 10 أيام عن ضبط 99 قضية زراعات مخدرة، وذلك على النحو التالي:

تمكنت من إبادة 399 مزرعة لنباتي القنب “البانجو” والخشخاش “الأفيون”، بلغت مساحتهم أكثر من 283 فدانًا.

وضبطت كمية من نبات البانجو المخدر الجاف، داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت 20 طنًا و100 كيلو جرام، كمية من بذور مخدر القنب (لبانجو) وزنت 828 كيلو جرام.

كمية من بذور مخدر الخشخاش (الأفيون)، وزنت 243 كيلو جرام، الحشيش بوزن 20 كيلو جرام، مكبس لتصنيع مخدر الحشيش.