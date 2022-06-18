الداخلية: إبادة 203 أفدنة مزروعة مخدرات في جنوب سيناء

أسفرت نتائج حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الأمن، الأمن الوطني، الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، تخصصت في إبادة الزراعات المخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء، عن ضبط 71 قضية.

وجاءت كالتالي: ضبط 260 مزرعة منزرعة على مساحة 203 أفدنة و19 قيراطًا و12 سهمًا.

وضبطت كميات من مخدر البانجو وزنت 12420 كيلو جرام، كميات من مخدر الحشيش وزنت 107,400 كيلو جرام، كميات من بذور القنب “البانجو” وزنت 305 كيلو جرام، كميات من بذور الخشخاش “الأفيون” وزنت 375 كيلو جرام.

وضبطت 6 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش، 13 إسطمبة، مصنع بمشتملاته، مفرمة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المخدرات والقائمين على زراعتها.