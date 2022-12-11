الداخلية: أرسلنا وفودًا لدور المسنات لدعمهن نفسيًا (صور)

واصلت وزارة الداخلية إيفاد وفود من الضباط والضابطات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات، بنطاق مديريات أمن الإسكندرية، البحيرة، دمياط، الأقصر، وتقديم الدعم النفسي والمجتمعى للمقيمات بها، وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقدمت الداخلية بعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.