«الخير للتمويل متناهى الصغر» تبحث تسهيلات ائتمانية مع «IFC» و«EBRD» و«التنمية الأفريقي»

كشف مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة، أن “الخير للتمويل متناهى الصغر” التابعة، تتفاوض مع عدة مؤسسات دولية منها “التمويل الدولية IFC “ و”البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – EBRD “ و”التنمية الأفريقي” بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية لم تُحدد قيمتها بعد.

وقال لـ«المال» إن “الخير للتمويل متناهى الصغر” تتفاوض أيضًا مع بنوك محلية منها (مصر، الأهلي، الزراعي، المصرف المتحد، قناة السويس)، بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على تسهيلات بقيمة إجمالية 315 مليون جنيه.

وأضاف العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة، أن الأخيرة بدأت فى إجراءات زيادة رأسمال تابعتها “الخير للتمويل متناهى الصغر” من 30 إلى 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى استهدافها الوصول لمحفظة تمويلات بقيمة 150 مليون بنهاية العام الجاري.

وأوضح فوزي، أن “اسباير كابيتال” تستهدف تنفيذ خطة توسعية بمحاور متعددة مرتبطة بقطاع السمسرة، بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إعادة فتح شركتها التابعة “بريزما للوساطة فى الأوراق المالية”، وأنها تدرس تأسيس كيانات جديدة فى الربع الأول من 2024 .

جدير بالذكر أن “اسباير كابيتال القابضة” ظهرت عقب عملية الانقسام الكبيرة لشركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” فى أكتوبر 2021 إلى 3 كيانات هى “اسباير كابيتال” و”بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” و”جدوى للتنمية الصناعية”.

ويتوزع هيكل ملكيتها وفقا لآخر إفصاح مرسل للبورصة المصرية، بواقع %20.3 لوليد زكي، مؤسسها، و%12.3 لمجموعته المرتبطة، بإجمالى %32.68 و%14.3 لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، و%10.08 للمساهم طه إبراهيم، و%7.08 لهشام على شكري، وآخرين.