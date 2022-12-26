«الخير» تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2023

تستهدف شركة «الخير» للتمويل متناهي الصغر زيادة حجم محفظة تمويلاتها إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 27 مليوناً حالياً.

كشفت هناء الهلالى، رئيس مجلس إدارة شركة «إسباير كابيتال» القابضة، والعضو المنتدب لـ«الخير» للتمويل متناهى الصغر التابعة للأولى فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن شركة «الخير» تستهدف رفع رأس مالها المدفوع إلى 50 مليون جنيه، موضحة أنها ستحصل على تدفقات مالية من الشركة القابضة «أسباير».

وتعطى «الخير» محافظات الصعيد أولوية كبرى فى منح التمويل، لا سيما وأنها الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، ويوجد بها طلب كبير واستهداف لخلق فرص عمل أكثر لزيادة دخل الأفراد.

وكشفت «الهلالي» أن «الخير» تتفاوض مع 6 بنوك للحصول على تمويلات تتجاوز 350 مليون جنيه، بواقع 50 مليونا من كل من الأهلى المصرى، مصر، التعمير والإسكان، قطر الوطنى الأهلى QNB، الإمارات دبى الوطنى، و 100 مليون من البنك العقارى المصرى.

وأوضحت أن “الخير” لديها العديد من الفروع فى أسوان وقنا، وسوهاج وأسوان، و3 أفرع فى الفيوم، مبينة أن الشركة تعتزم افتتاح فرع جديد فى دمياط، وآخر فى كفر الشيخ، وثالث فى الباجور بالمنوفية.

وتستهدف الشركة الوصول بعدد الأفرع إلى 35 بحلول عام 2026 مع زيادة قواعد عملائها، بالإضافة إلى التركيز على حجم وجودة المحفظة مع تحقيق الانتشار الجغرافى.

بلغ عدد عملاء الشركة 3 آلاف، ومن المستهدف الوصول به إلى 5 آلاف بنهاية 2022 فيما تخطط للوصول بالمحفظة إلى ما يقرب 2 مليار جنيه مع زيادة عدد عملاء الشركة الفردى والجماعى بحلول عام 2026، بحسب بيان سابق للشركة.

وحصلت «الخير» على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مايو الماضى، ويبلغ رأس المال المصدر 120 مليون جنيه والمدفوع 30 مليونا.

واستحوذت «الخير» على مؤسسة دعم وتنمية منشآت الأعمال «BEST» المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر – فئة ب – وهى التى تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها بين 10ملايين إلى أقل من 50 مليون جنيه.