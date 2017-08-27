الخياط: 6.3 مليون تراجع بتكلفة الميجاوات الشمسية

عمر سالم: قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سعر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تراجع من 7 ملايين دولار إلى 700 ألف دولار حاليا، بتراجع نحو 6.3 مليون دولار. وأوضح الخياط خلال مؤتمر صحفي اقيم مساء الأحد بمقر الهيئة، أن تراجع سعر الإنتاج جاء منذ 2010 حتى نهاية 2017،

عمر سالم:

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سعر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تراجع من 7 ملايين دولار إلى 700 ألف دولار حاليا، بتراجع نحو 6.3 مليون دولار.





وأوضح الخياط خلال مؤتمر صحفي اقيم مساء الأحد بمقر الهيئة، أن تراجع سعر الإنتاج جاء منذ 2010 حتى نهاية 2017، كما أن أسعار الطاقة الشمسية من خلال الخلايا الفوتوفلطية فى انخفاض مستمر.

وأشار إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة هو المستقبل خلال الفترة المقبلة كما انه مربح بشكل كبير للمستثمرين لانها طاقة نظيفه ومن الشمس، وهو ما ظهر جليا من العروض الضخمة التى تلقتها الهيئة عبر مشروعات تعريفة شراء الطاقة.