الخياط يكشف عن صفقة للتخلص من نفايات تعريفة شراء الطاقة

عمر سالم: كشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، عن ان مستثمرى المرحلة الأولى تعاقدوا مع شركة أبناء حسن علام للاشراف على التركيبات والتخلص من نفايات مشروعات تعريفة شراء الطاقة. وأوضح الخياط فى تصريحات للمال على هامش مؤتمر صحفي الأحد، أن ثلاث شركات فازوا بالمرحلة الاولى من مشروعات ال

عمر سالم:

كشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، عن ان مستثمرى المرحلة الأولى تعاقدوا مع شركة أبناء حسن علام للاشراف على التركيبات والتخلص من نفايات مشروعات تعريفة شراء الطاقة.





وأوضح الخياط فى تصريحات للمال على هامش مؤتمر صحفي الأحد، أن ثلاث شركات فازوا بالمرحلة الاولى من مشروعات التعريفة بقدرة ١٥٠ ميجاوات فيما بدأت شركة واحدة فى التنفيذ والتركيب لمشروعها الشمسي فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان.

واشار الى ان شركة ابناء حسن علام ستقوم بالاشراف على العمالة والتسكين والاسوار والتنظيم ودفن النفايات وهو عمل كبير للغاية وان المستثمرين هما من سيقوما بتسديد تكلفة العقد.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى أغسطس 2014 عن خطة لتوليد 4300 ميجاوات طاقة متجددة، وستطبق التعريفة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الطاقة الشمسية لنحو 102.5 قرش لكل كيلو وات طاقة، ونحو 83 قرشًا لطاقة الرياح.