الخياط: الانتهاء من تنفيذ 32 محطة شمسية الربع الأول من 2019

عمر سالم:قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية ضمن مشروع تعريفة التغذية في منطقة بنبان بأسوان وذلك بنهاية النصف الأول من 2019.أضاف في كلمته بمؤتمر الطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المشروعات التنمو

عمر سالم:







قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية ضمن مشروع تعريفة التغذية في منطقة بنبان بأسوان وذلك بنهاية النصف الأول من 2019.







أضاف في كلمته بمؤتمر الطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المشروعات التنموية الاقتصادية التي يتم تنفيذها بقطاعات الدولة المختلفة وزيادة الطلب على الطاقة في ظل محدودية الموارد، بجانب ارتفاع أسعار النفط عالميا تعتبر أبرز العوامل المحفزة للتحول للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسعا المشروعات الشمسية.







وأشار الخياط إلى أن قطاع الطاقة واجه الشنوات الماضبة العديد من الصعوبات والتحدياتن وهو ما دفع القطاع لتنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على أزمات انقطاع التيار وبالفعل نجح القطاع في زيادة القدرات المولدة من المصادر المختلفة، موضحا أن تلك التحديات دفعت الحكومة لتبني استراتيجية التحول للاعتماد على المصادر المتجددة وعلى رأسها مشروع بنبان.







لفت إلى التوجه الحالي لتأسيس صناعة وكنية للخلايا الشمسية وهو ما تتبناه وزارة الإنتاج الحربي من خلال المفاوضات على تنفيذ المشروع مع الصين، مطالبا بإصدار تشريع لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري بالمناطق البعيدة عن الشبكة.

