الخيار والكوسة في ازدياد… أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 31-3-2021

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-3-2021 في الأسواق المصرية​ وتراوحت الطماطم بين جنيه ونصف وجنيهين ونصف ، والخيار من 5 إلى 7 جنيهات مقابل 6 أمس ، والبطاطس من 2.5 إلي 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات طبقا للتجار.

وأفاد التجار أن أسعار الثوم الأحمر يسجل حاليا 17 جنيها مقابل 12 والثوم الأبيض 12 جنيها مقابل 9 جنيهات، والليمون 20 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها أو أقل ، والبسلة من 5 إلي 7.5 جنيه ، الفاصوليا 14 جنيها مقابل 12.

أسعار الخضروات

وألمح التجار بأن الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين إلى 5، والبصل المقور 4 ، والبصل الخزين الأصفر أو الأحمر القديم 6.5 والجديد 4 جنيهات ، والفول الأخضر 5 جنيهات إلى 6.5، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة من 5 إلي 6.5، والكوسة ارتفعت إلى 8 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الجزر ارتفع إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه ، والفلفل الرومي بـ 8 جنيهات، والشطة بـ 10 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض، 8 جنيهات والباذنجان الأسود 4 جنيهات ، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين ونصف للواحدة.

وذكر التجار أن الموز المستورد 20جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي 8 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15 إلى 18 جنيها.

وكشف التجار أن العنب الأحمر 15 جنيها، والكنتالوب من 6.5 إلي 8 جنيهات ، والبرتقال اليوسفي الصيني 6، والبرتقال أبوسرة 5 /6.5 جنيه، البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 7.5 جنيه، والجوافة 12، مقابل 10، والرمان 15 جنيها والخوخ 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :جنيهان ونصف

البطاطس:3.5 جنيه

البصل​ :4 جنيهات

الثوم الأبيض :12 جنيها

الكوسة :7 جنيهات

الفاصوليا: 14 جنيها

البسلة: 7.5 جنيه

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 9 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50 قرشا

موز مستورد: 18 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيها

الجوافة: 12 جنيها

العنب: 15 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 20 جنيها

التفاح الأحمر: 20 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8 جنيهات

الخوخ: 15 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء خاصة الخيار والكوسة ، وسجل قفص الطماطم 25 جنيها إلي 50، والكيلو من 100 قرش إلى 250 قرش، والبطاطس 100 قرش إلى 200 قرش.

وارتفعت أسعار الخيار إلى 5 جنيهات مقابل 250 قرشا، والجزر بدون عرش 250 قرشا إلى 350 قرشا ، الباذنجان البلدي من 200 قرش إلى450 قرشا، والباذنجان العروس من 200 قرش إلى 350 قرشا.

وتباينت أسعار القلقاس من 3 إلي 4.5 جنيه، الليمون 20 جنيها، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 9 جنيهات، والجوافة 6، والكانتالوب 4.5 جنيه والكوسة 4.5، والفلفل الرومي 7 جنيهات، والفلفل الحامي من 7 إلى 8 جنيهات.